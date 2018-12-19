Apartmanda paraşüt şovu faciayla bitti!

Ukrayna'da 14 katlı bir binanın çatısına çıkarak paraşütle atlayış yapmak isteyen gencin denemesi faciayla sonuçlandı.

Makiivka kentinde yaşayan 15 yaşındaki bir genç, paraşütle atlayış yapmak için yapımı süren 14 katlı binanın çatısına çıktı.

Arkadaşlarına atlayışını kameraya çekmelerini söyleyen adı açıklanmayan genç, daha sonra çatıdan kendisini boşluğa bıraktı.

Ancak paraşüt açılmayınca yere sert şekilde çakılan genç hayatını kaybetti.

Yerel basına bilgi veren uzmanlar, paraşütün açılması ve etkisini göstermesi için belirli bir yükseklik gerektiğini, söz konusu binanın ise bunun için yeterli olmadığını söyledi