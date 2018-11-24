Arabasını böyle buldu… Her şeyi o not aydınlattı

ABD’de bir okul öğrencisinin, kazada hasar gören arabanın üzerine bıraktığı not, sosyal medyada yayınlandıktan sonra viral hale geldi.

Andrew Sipowicz adlı bir Twitter kullanıcısı, birkaç gün önce arabasının ezildiğini tespit etti. Sipowicz’e göre arabasının yanında kimse yoktu, ancak ön camında bir çocuğun yazdığı belli olan not buldu.

Notu yazan kişinin kendisini, yerel bir okulun 6. sınıf öğrencisi olarak tanıttığı ve arabaya, okul otobüsünün çarptığını anlattığı belirtildi. Kız çocuğunun verdiği bilgilere göre, otobüs sürücüsü geri vites yaparken arabaya çarpıp, ardından yoluna devam etti. Kız çocuğu, otobüsün plaka numarasını bırakmakla yetinmeyip ayrıca kazanın nasıl yaşandığını çizdi.

Kız öğrenciden aldığı bu bilgi sayesinde araba tamirinin daha ucuza mal olduğunu kaydeden Sipowicz, çocuğa bir teşekkür borçlu olduğunu belirtti.

Sipowicz'in olayı anlattığı tweet'i birkaç gün içinde 250 binden fazla retweet ve yaklaşık 1 milyondan fazla beğeni topladı.