Araplardan bir garip Kaşıkçı açıklaması: Erdoğan öyle demek istemedi

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr, Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) "(Suudi gazeteci Cemal) Kaşıkçı'nın öldürülmesi talimatını Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın verdiğine yönelik" değerlendirmesinin yanlış olduğunu söyledi. Cubeyr, Erdoğan'ın, 'Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrinin Suudi hükümetinin üst kademelerinden geldiğini biliyoruz' sözlerini değerlendirdi. Cubeyr, "Kastedilen kişinin Veliaht Prens olmadığını doğruladılar" dedi.

Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından tüm gözler Veliaht Prens Selman’a dönmüştü. Zira hem Ankara hem de Washington tarafından yapılan incelemelerde infaz emrinin Riyad yönetiminin üst düzey yetkililerinden geldiği belirtilmişti. Bu konuda Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı açıklamalarda bulundu. Cubeyr, “Biliyoruz ki Veliaht Prens hakkındaki bu iddiaların dayanağı yoktur ve bu iddiaları, sızdırılmış olsun olmasın, kesin bir dille reddediyoruz” dedi. Cubeyr’in açıklamaları, CIA haberlerine yönelik Suudi Arabistan’dan gelen ilk tepki.

TÜRKİYE’DE ÜST DÜZEY YETKİLİLERLE KONUŞTUK

Cubeyr, Al Sharq Al Awsat gazetesine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Kaşıkçı’nın öldürülmesi emrinin Suudi hükümetinin üst kademelerinden geldiğini biliyoruz” ifadelerini de değerlendirdi. Suudi Dışişleri Bakanı Cubeyr, “Türkiye’de en üst düzey yöneticilere bu sözlerin ne anlama geldiğini sorduk ve bize kesin bir şekilde bu yorumda kastedilen kişinin Veliaht Prens olmadığını doğruladılar” dedi.

ERDOĞAN, WASHINGTON POST’A YAZMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington Post gazetesinde kaleme aldığı yazıda, Suudi Kralı Selman Bin Abdülaziz’in cinayet emrini verdiğine inanmadığını ifade etmiş, ancak “Kaşıkçı’nın öldürülmesi emrinin Suudi hükümetinin üst kademelerinden geldiğini biliyoruz” ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan’ın bu sözlerle 33 yaşındaki Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ı işaret ediyor olabileceği yorumları yapılmıştı.