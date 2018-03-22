Araştırma sonucu açıklandı: Eğitimsiz ABD’liler Trump’ı tercih ediyor

ABD'nin prestijli kuruluşlarından Pew Research tarafından yapılan araştırmaya göre, "Cumhuriyetçiler" cephesinde, demokratlara kıyasla daha eğitimsiz kişiler yer alıyor. Washington Post'ta yer alan haberde, ABD'de yükselen eğitim kalitesi dikkat çekerken, Trump ve cumhuriyetçilerin 2020 seçiminde hüsrana uğrayabileceği ifade ediliyor.

Washington Post’un haberine göre, 1994 yılında yapılan benzer bir araştırmaya göre, dört yıllık üniversite eğitimi görmüş seçmenlerin Demokrat partiyi seçme oranı yüzde 39 iken, bu oran Cumhuriyetçiler için yüzde 59’du. Bu dönemde ABD başkanlığını Demokrat partiden Bill Clinton yürütüyordu.

Pew’in açıkladığı yeni araştırmasında bu oranların tamamen tersine döndüğü görülüyor. Araştırmaya göre, daha fazla eğitim almış seçmenlerin Demokratlara kayma oranı 2015’te yüzde 55, 2017’de ise yüzde 63’e ulaştı.

Araştırmaya göre Cumhuriyetçi partiyi destekleyen kişiler arasında lise ve daha düşük eğitime sahip olanların sayısı hızla yükseliyor.

Census Bureau’nun verilerine göre ise ABD’de 1 yıl öncekine göre liseyi bitiren kişi sayısı artarak tarihteki en yüksek sayıya ulaştı. Seçmenlerin eğitim düzeyine göre tercihleri masaya yatırıldığında eldeki veriler, 3 Kasım 2020’deki gelecek ABD seçimlerinde Cumhuriyetçiler için büyük bir dezavantaj yaratacak.

TRUMP’IN HATA DOLU TWEETLERİ

Pew araştırmasındaki veriler eğitim-seçmen davranışı istatistiğini ortaya koyarken Washington Post’taki bir diğer haber de dikkatlerden kaçmıyor. ABD Başkanı Trump’ın yoğun olarak kullandığı sosyal medya mecrası Twitter’da paylaştığı mesajlardaki yazım hatalarına dikkat çeken Post, Trump’ın görevde olduğu 14 aylık süreçte paylaştığı mesajlarda yer alan “komik” hatalara dikkat çekiyor.

Son olarak, Çarşamba sabahı yazım hatalarıyla dolu bir mesaj paylaşan Trump, sosyal medyada kısa süre içinde alay konusu olmuştu. ABD Başkanı, tweetini kısa süre içinde silse de ekran görüntüleri Twitter ve Facebook’ta yayılmaya devam ediyor.

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