Arjantin eski devlet başkanının evine polis baskın yaptı

Arjantin polisi, büyük bir yolsuzluk soruşturması kapsamında ülkenin eski devlet başkanı olan Cristina Fernández de Kirchner'in iki evinde arama yapmaya başladı.

Senatör olan Kirchner’in başkent Buenos Aires ve Patagonia’daki evleri, adli bilim uzmanları, polisler ve köpekler tarafından itfaiye araçları eşliğinde aranıyor. ‘Defterler’ lakabıyla anılan yolsuzluk skandalı kapsamında soruşturmayı yürüten hakim Claudio Bonadio, başkanlık yaptığı 2007-2015 yılları arasında Kirchner ve yönetiminin iş dünyasından ihaleler karşılığında milyonlarca dolar rüşvet alıp almadığını araştırıyor.

Kirchner ise hakkındaki suçlamaları reddediyor. Kirchner’in senatörlüğü kapsamındaki dokunulmazlığı hapse girmesini engelliyor ancak hakkında bir soruşturma yürütülmesine engel teşkil etmiyor. Kirchner’in evlerine yapılan baskın, hakim Bonadio’nun Senato’dan Kirchner’in dokunulmazlığının kısmen kaldırılması talebinin karşılık bulması sayesinde gerçekleştirildi. Kirchner, konuyla ilgili Senato’da yaptığı konuşmada, hakkında ortaya atılan iddiaların ‘utanmazca’ olduğunu söyledi, saklayacak hiçbir şeyi olmadığı için Senato’dan dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy kullanmasını talep etti. Arjantin’in eski lideri, evi aranan ilk senatör olmasından ötürü şikayet etti.