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Arjantin’de bir kadın polisin aç kalan bebeği emzirmesi herkesi duygulandırdı

Arjantin’de yeni doğum yapmış bir polis memurunun açlıktan ağlayan 8 aylık bebeği emzirmesi herkesi duygulandırdı.

android-time 22:31 17 Ağustos 2018
Haberler Dünya
Arjantin’de bir kadın polisin aç kalan bebeği emzirmesi herkesi duygulandırdı
Arjantin’de yeni doğum yapmış bir polis memurunun açlıktan ağlayan 8 aylık bebeği emzirmesi herkesi duygulandırdı.

Arjantin'de annesinden ayrı kalan ve açlıktan ağlayan 8 aylık bir bebeği gören yeni doğum yapmış Celeste Ayala isimli polis memuru, hastane çalışanlarının iş yoğunluğu sebebiyle bebekle ilgilenemediklerini fark etti. Bunun üzerine aç olan bebeği emzirmek istediğini söyleyerek, hastane çalışanlarından izin aldı. Daha sonra ise açlıktan ağlayan bebeği emzirerek karnını doyurdu.

FOTO: İHA- ARJANTİN'DE YENİ DOĞUM YAPMIŞ BİR POLİS MEMURUNUN AÇLIKTAN AĞLAYAN 8 AYLIK BEBEĞİ EMZİRMESİ HERKESİ DUYGULANDIRDI.

FOTO: İHA- ARJANTİN’DE YENİ DOĞUM YAPMIŞ BİR POLİS MEMURUNUN AÇLIKTAN AĞLAYAN 8 AYLIK BEBEĞİ EMZİRMESİ HERKESİ DUYGULANDIRDI.

 İNSANLARI DUYGULANDIRDI!

Fotoğrafının başka bir memur arkadaşınca çekilip sosyal medyadan paylaşılması üzerine olay dünyanın pek çok farklı yerindeki insanları duygulandırdı. Sosyal medyada fotoğrafını paylaşan memur arkadaşı ise “Hiç tereddüt etmedin, annesi gibi davrandın, hastane yönetimi gibi kirinden ve kötü kokusundan rahatsız olmadın. Bu her gün karşılaşılan bir davranış değil” ifadelerini kullandı.

PAYLAŞIM REKORLARI KIRDI

Polis memurunun yayınladığı gönderi 95 bin defa paylaşılırken, memurun kurumundan da destek ve tebrik mesajı geldiği öğrenildi. Öte yandan açıklanmayan bir sebepten dolayı annesinden adli kararla ayrılan söz konusu bebek ve ablasının iyi olduğu ve halalarına teslim edildiği açıklandı.  İHA

Son güncelleme: android-time 22:3317.08.2018
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