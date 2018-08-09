Arjantin’de kritik oylama yapıldı: Kürtaj hakkında karar verildi

Haftalardır Arjantin'de gündem sunulan kürtaj yasa tasarısı... Hamileliğin 14. haftasına kadar isteğe bağlı kürtaja izin veren yasa tasarısı oylandı. Parlamentonun alt kanadında kabul edilen tasarı, Arjantin Parlamentosu'nun üst kanadı olan senato tarafından reddedildi. Binlerce gösterici meydanda sevinç kutlaması yaptı.

Arjantin Parlamentosu’nun üst kanadı olan senato da hamileliğin 14. haftasına kadar isteğe bağlı kürtaja izin veren yasa tasarısı 31’e karşı 38 oyla reddedildi. Tasarı daha önce parlamentonun alt kanadında kabul edilmişti. Anne hayatını tehlikeye atan sağlık gerekçesi dışında kürtajın yasak olduğu Güney Amerika ülkesinde her yıl 500 bin civarında yasa dışı kürtaj işlemi yapıldığı tahmin ediliyor.