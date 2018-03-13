Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…

Avustralya'da denediği kıyafet için arkadaşından fikir almak isteyen kadın, fotoğrafı yanlışlıkla 6 çocuklu bir adama gönderdi. Yapılan bu yanlış inanılmaz bir yardım hareketine dönüştü.

Avustralya'da Sydney adlı bir kadın, denediği kıyafet için arkadaşından fikir almak istedi. Çektiği fotoğrafları yanlışlıkla 6 çocuk babası Tony Wood'a yollayan kadın, esprili bir yanıt aldı.

Wood mesajında, “Karım evde değil, bu yüzden onun fikrini alamadım ama ben ve çocuklar muhteşem göründüğünü düşünüyoruz. Kesinlikle bu elbiseyi almalısın” dedi.

Wood ardından çocuklarının fotoğrafını Sydney'e yolladı.

Sydney'in arkadaşı olayı sosyal medyada paylaşırken, kısa sürede binlerce kişi yaşananları beğeni yağmuruna tuttu.

Fotoğrafta eksik olan 6. çocuğun lösemi tedavisi gördüğü ve annesinin de onun yanında olduğu ortaya çıktı.

Kaizler adlı çocuğun durumunu öğrenenler bir yardım kampanyası başlattı. Yanlış kişiye gönderilen bir fotoğraf sonrası başlayan kampanya sayesinde çocuğun tedavisi için 13 bin dolar yardım toplandı.