Aşık olduğu kişi reddedince kendini baştan yarattı

ABD'de yaşayan Aaron Anderson, hoşlandığı adam tarafından reddedilince hayatını değiştirdi. Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan ve hormon tedavisi gören Anderson, Erin olarak başladığı yeni hayatında geçmişte elde edemediği mutluluğa ulaştı.

ABD’nin Kentucky eyaletinde yaşayan 22 yaşındaki Aaron Anderson, 2 yıl önce Jared Norris'e ondan hoşlandığını söyledi. Norris ise kendisine karşı bir şey hissetmediğini söyleyince ikili uzun bir süre iletişim kurmadı.

Anderson bu süreçte cinsiyet değiştirme kararı alırken, yeni hayatına Erin olarak başladı. 2 yıl sonra Erin’i sosyal medyadan ekleyen Norris, gördüğü kişinin Aaron olduğunu anladı.

İkili yeniden bir araya gelirken, bu kez Norris’in teklifiyle sevgili oldu. İki sevgilinin benzersiz aşk hikayesi ABD ve İngiliz basınına da konu oldu.