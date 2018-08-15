Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Askerler serbest bırakıldıktan sonra Yunan bakandan Akar’a davet

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, Türkiye'de tutuklu yargılanan 2 Yunan askerin tahliye edilmesinin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a teşekkür etti ve onu Yunanistan'a davet etti.

Sozcu.com.tr
android-time 09:22 15 Ağustos 2018
Haberler Dünya
Askerler serbest bırakıldıktan sonra Yunan bakandan Akar’a davet
Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, Türkiye'de tutuklu yargılanan 2 Yunan askerin tahliye edilmesinin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a teşekkür etti ve onu Yunanistan'a davet etti.

Yunanistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Edirne’de askeri bölgede yakalandıktan sonra tutuklu yargılanan Yunan ordusuna mensup iki askerin dün tahliye edilmesinin ardından Kammenos’un Akar’ı telefonla aradığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Savunma Bakanı Panos Kammenos, Türkiye’nin Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefonda konuştu. Kendisine iki Yunan askerin serbest bırakılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve onu resmi ziyaret için Yunanistan’a davet etti.”

savunma-bakanligiMilli Savunma Bakanlığı da Yunanistan’dan gelen bu daveti bakanlığın resmi twitter hesabından duyurdu. Açıklamada “Yunanistan Savunma Bakanı Panos KAMMENOS, Milli Savunma Bakanı Hulusi AKAR’ı telefonla arayarak iki Yunan askerinin serbest bırakılması konusunda teşekkür etmiş ve Bakanımızı Yunanistan’a davet etmiştir.” ifadelerine yer verildi.

Son güncelleme: android-time 14:0015.08.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar