Askerler yanlışlıkla polise pusu kurdu: 6 ölü, 9 yaralı

Filipinlerin Samar adasında Filipinler Ordusunun askerleri tarafından yanlışlıkla kurulan pusuda Filipinler Ulusal Polis Teşkilatından 6 polis hayatını kaybetti, 9'polis yaralandı.

Filipinler Doğu Vilayet Polis Bölge Ofisi’ne (PRO), Samar adasının güneyinde sabah saatlerinde görevden dönen Filipin Ulusal Polis Teşkilatı tarafından yönetilen Bölgesel Mobil Kuvvet Taburu’na, Filipin Ordusu Askerleri tarafından yanlışlıkla kurulan pusu sonucu 6 polis hayatını kaybederken, 9 polis yaralandı.

PRO’dan üst düzey bir yetkili, yaklaşık 30 kişi olan polislerin bölgede bulunan isyancıları aramak için 3 günlük bir görevde bulunduklarını ve San Roque’deki üslerine geri döndükleri sırada pusuya düştüklerini söyledi. Yetkili, pusuyu kuran askerlerin ise yaklaşık 16 kişi olduğunu, olay gerçekleştiği sırada polisin açık bir araziden geçmekte olduğunu bildirdi. Filipinler Doğu Vilayet Polis Bölge Yetkilisi, askerlerin, hiçbir uyarı vermeden birdenbire ateş açtığını bu yüzden onlara bir şey olmadığını ifade etti. Yetkili, “Polis ateşe karşı ateşle karşılık verdi. Karşılıklı 20 dakika süren ateş sonrasında askerler ateş açtıkları kişilerin Filipinler polisi olduğunu gördü” dedi.

Filipinler Doğu Vilayet Polis Bölge Ofisi, olay hakkında incelemesi başlattı. İHA