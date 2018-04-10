Atilla davasında yeni gelişme! Hakim, cezayı belirlemeden önce 7 soru sordu

Reza Zarrab davası olarak başlayıp, Zarrab’ın itirafçı olmasıyla birlikte Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın yargılanmasına dönüşen New York’taki davada, Hakim Richard Berman, taraflara yeni sorular sordu.

İlk etapta 11 Nisan olarak belirlenen, ancak daha sonra 7 Mayıs'a ertelenen karar duruşması öncesinde Berman, beşini Atilla'nın avukatlarının, ikisini ise savcılığın yanıtlaması isteğiyle, taraflara toplam 7 soru sordu.

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Berman'ın soruları şöyle;

Atilla'nın avukatlarının yanıtlaması istemiyle;

1- Hakan Atilla kariyeri boyunca kaç kez iş için ABD'yi ziyaret etti? Kaç kere Washington'daki ABD Hazine Bakanlığı'nda Amerikalı yetkililerle bir araya geldi? Bu ziyaretlerde Hakan Atilla'ya eşlik eden birisi ya da birileri var mıydı?

2- Hakan Atilla'nın Türk avukatı kimdir? Hangi firmaya bağlı çalışmaktadır ? Hiç Reza Zarrab'ı temsil etmiş midir?

3- Süleyman Aslan Halkbank'ta ne kadar çalışmıştır (Tarihleriyle birlikte) ? Halkbank'ta hangi pozisyonlarda görev yapmıştır ?

4- Savunmanın 28 Mart'ta Mahkemeye sunduğu dilekçede bahsettiği Türkiye konsolosluğunun ABD Dışişleri Bakanlığı'na Hakan Atilla için yazdığı mektubun bir kopyasını mahkemeye sunulması.

5- Savunmanın 28 Mart'ta sunduğu dilekçesinde bahsettiği “komitenin” prensipleri nelerdir? Açıklayın.

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Savcılığın yanıtlaması istemiyle sorulan sorularsa şöyle;

6- Atilla'nın yargılanmasına neden olan yaptırımlar bitmiş midir? Yanıt evet ise, bu yaptırımlar Neden ve hangi tarihte sona erdirilmiştir?

7- Atilla'nın yargılandığı ABD yaptırımlarını delme şebekesinden mali olarak çıkar sağlayanlar kimlerdir? Bunlar nasıl çıkar sağlamıştır? Açıklayın.