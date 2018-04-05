Atina provokasyona devam ediyor… Şimdi de “düşman” olduk

Son dönemde Yunanistan ile Türkiye arasında yaşanan gerilimde Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos bardağı taşıran açıklamalarda bulundu. Kammenos Türkiye hakkında, "Düşman" yorumunu yaparken, Yunanistan-Türkiye sınırına ve adalara 7.000 asker göndereceğini söyledi.

Yunanistan’ın son dönemde ayyuka çıkan Türkiye karşıtlığı küstahça açıklamalarla devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras’ın Türkiye karşıtı açıklamalarda bulunup, “Türkiye, Yunan askerlerini koz olarak kullanacak” ifadelerini kullanmasının ardından bugün Yunanistan’dan yeni bir açıklama geldi.

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos katıldığı bir etkinlikte açıklamalarda bulundu. Ülkenin doğusunda bulunan İkarya Adası’ndaki tatbikatı izleyen Kammenos, “Türkiye, bizi provoke etmeye devam eden bir düşman” açıklamasını yaptı.

Kammenos, Türkiye sınırına ve bazı adalara ekstra asker göndereceğini aktarırken, bu rakamın 7.000 olacağını açıkladı. Kammenos, “Eğer bizim topraklarımızın tek bir santimine girme cesaretleri varsa, biz Yunanlar birleşip onları eseriz” diyerek küstahça provokasyona devam eden isim olduğunu tekrar kanıtladı.

Yıldırım “komşumuz” demişti

Ankara ile Atina arasındaki gerilimde taraflar karşılıklı açıklamalarda bulunmuş, Çipras ve bakanlarının açıklamalarına dün, Başbakan Binali Yıldırım yanıt vermişti. Yıldırım katıldığı etkinlikte, “Dünyada üniversiteye erişimde ikinci sıradayız. Bu son 15 yılda oldu. YÖK Başkanı'nın yalancısıyım birinci Yunanistan. İkinci Türkiye. Yunanistan'ı saymayın Türkiye. Bir vilayetimiz kadar ülke. İstanbul'dan biraz daha küçük. Neyse komşumuz yine de idare edeceğiz. Rahat durduğu müddetçe diyeceğimiz bir şey yok” ifadesini kullanmıştı.