Yunan bakandan bayrak krizine yeni açıklama

Dün Başbakan Binali Yıldırım'ın gündeme getirdiği bayrak krizinde Atina'dan yeni bir açıklama geldi. Yunanistan Savunma Bakanlığı'nda görevli Fotis Kouvelis açıklamalarda bulundu. Kouvelis, "Türk sahil güvenlik ekiplerinin bayrağı adaya çıkıp indirdiğine dair bir gelişme yok. Türkiye hikaye uyduruyor" dedi.

Binali Yıldırım, dün katıldığı bir etkinlik sonrasında açıklamalarda bulunmuş ve Yunanistan’ın Didim açıklarında Yunan bayrağı diktiğini fakat Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin bir operasyon düzenleyerek bayrağı indirdiğini söylemişti. Yıldırım’ın bu açıklamalarının ardından Yunan makamlar olayla ilgili inceleme başlattıklarını açıklarken bugün Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’la doğrudan temasta olan Alternatif Savunma Bakanı olarak görev alan Fotis Kouvelis konuştu.

Radyo kanalı Thema’ya konuşan Kouvelis, “Türkiye sahil güvenlik birimleri ya da özel ekiplerin bayrağı indirdiğine dair bir olay yok. Bayrağın bu şekilde kaldırılmadığını söyleyebilirim” dedi. Kouvelis, Yıldırım’ın açıklamalarıyla ilgili olarak “Tansiyonu yükseltiyor. Bölgede Türk helikopteri uzaklaştırmayı başardık. Belki Türkiye bu ‘haber’ ile kendileri için negatif bir durumu ortadan kaldırmak istemişlerdir” yorumunu yaptı.