AVM yangınından kaçmak için pencereden atladı

Rusya'nın doğusundaki Sibirya bölgesinin Kemerovo kentindeki bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 9'u çocuk en az 64 kişi yaşamını yitirdi. Yangında aralarında 41 çocuğun da bulunduğu en az 16 kişinin ise halen kayıp durumda olduğu bildiriliyor. Yerel basında yer alan video görüntülerinde ise 11 yaşındaki bir çocuğun pencereden atlayarak kurtulmaya çalıştığı görülüyor.

Rusya’daki AVM felaketi devam ediyor… Başkent Moskova’nın 3.600 kilometre doğusunda kömür sanayi ile bilinen Kemerovo kentindeki Winter Cherry isimli AVM’nin dördüncü katında başlayan yangından detaylar gelmeye başlıyor.

Olay yerine 650’den fazla kurtarma görevlisinin müdahale ettiği yangında bazı kişilerin alevlerden kaçmak için pencerelerden atladığı görülüyor. Yerel medyadaki haberlere göre, yangın AVM'nin bir sinemanın da bulunduğu eğlence katında başladı. Kemerovo kentinin vali yardımcısı Vladimir Chernov, 13 kişinin cesedine sinema koridorlarında ulaşıldığını açıkladı. Sibirya bölgesinin Kemerovo kentindeki AVM’de ilk belirlemelere göre 9’u çocuk en az 64 kişi hayatını kaybetti. Yangında aralarında 41 çocuğun da bulunduğu en az 16 kişinin ise halen kayıp olduğu belirtildi.

Sinema salonlarının yer aldığı bölümdeki tavanın yangın nedeniyle tamamen çöktüğü bildiriliyor. Rus haber ajansı Tass, kurtarma ekiplerinin 100'ye yakın kişiyi tahliye etmeyi başardığını, 20 kişiyi ise içeriden sağ olarak çıkardığını duyurdu. Görgü tanıkları, 2013 yılında yapımı tamamlanan AVM'nin içinde bir hayvanat bahçesi bulunduğunu da belirtiyor. Yangının çıkış nedeniyle ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, yerel basında yer alan haberlere göre ihmalden kaynaklanan yangın soruşturmasında en az 4 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Yerel basında yer alan haberlerde yangından kaçmak isteyen 11 yaşındaki Sergey Moskalenko’nun AVM’nin yüksek katlarındaki bir pencereden aşağı atladığı ifade edilirken, çocuğun hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği belirtildi. Moskalenko’nun ailesinin ise yangında hayatını kaybettiği açıklandı. Yerel basına konuşan kaynaklar, “Okullar tatile girmişti ve bütün okullardan çocuklar AVM’deydi. Öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin hepsi oradaydı” ifadesini kullandı.