Avrupa Birliği’nden ABD’ye yaptırım yanıtı

Avrupa Birliği, Fransa, Almanya ve İngiltere ABD'nin İran'a karşı yaptırımları yeniden uygulamaya başlamasından derin üzüntü duyduklarını ve Tahran ile yasal zeminde ticaret yapan Avrupalı şirketleri koruyacaklarını açıkladılar.

Cuma günü açıklanan ancak bugün de tekrarlanan ortak bildiride, “Amacımız, Avrupa mevzuatı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2231 sayılı kararı çerçevesinde İran ile meşru ticari temaslar kurmuş olan Avrupalı ekonomik aktörleri korumaktır” denildi.

AB adına dış politika yüksek temsilcisi Federica Mogherini’nin katıldığı açıklamada Fransa, Almanya ve İngiltere uluslararası anlaşmalara riayet ve uluslararası güvenlik açısından İran nükleer anlaşmasına bağlı kaldıklarını söylediler. Taraflar, İran’ın da bu konuda yapıcı bir rol oynamasını beklediklerini de belirttiler.

AB ve diğer ülkeler, AB mevzuatı uyarınca meşru ticari ilişkiler kurmak isteyen ekonomik operatörlere güven vermek için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini de belirttiler.