Avrupa Parlamentosu’ndan skandal Yunan asker kararı

Avrupa Parlamentosu, Mart ayında sınırı geçerek Türkiye'ye giriş yapan iki Yunan askerin bir an önce serbest bırakılması için Türkiye'ye çağrıda bulundu.

Avrupa Parlamentosu’nda Yunanistan’ın talebiyle gündeme gelen tasarıda, Avrupa’nın Türkiye’ye çağrıda bulunması istendi. Bugün gerçekleşen oturumda 607 evet oyuna, 7 hayır oyu ve 18 çekimser oyla tasarı geçti.

Tasarıda, Avrupa Birliği ülkeleriyle birlikte Avrupa Konseyi ve Avrupa Komisyonu’na da iki Yunan askerin uluslararası kanunlar çerçevesince ve iyi komşuluk ilişkileri dolayısıyla serbest bırakılması ve Türk yönetici ve yetkililerle temasta olunması çağrısında bulunuluyor.

Mart ayında sınırdan, “kayboldukları” gerekçesiyle geçtiklerini söyleyen iki Yunan askeri Mart ayından beri Edirne’de yargılanıyor.