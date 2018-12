Son dakika… Avrupa siyasetinde deprem! Merkel’den sonra May de bırakıyor

İngiltere'de Brexit anlaşması nedeniyle zor günler geçiren Başbakan Theresa May flaş bir açıklamada bulundu. May, ülkesinde 2022'de yapılacak seçimlerde aday olmayacağını açıkladı. May, Almanya Başbakanı Merkel'in ardından bu kararı alan ikinci lider oldu.

Avrupa Birliği (AB) ile yürüttüğü Brexit anlaşması nedeniyle yoğun eleştirilerin hedefi altındaki İngiltere Başbakanı Theresa May, çarpıcı bir karara imza attı. Dün partisi içindeki muhalifler tarafından güven oylamasına götürülen May, 200 partiliden destek alarak oylamadan başarıyla çıktı. Oylamanın üzerinden henüz 24 saat geçmemişken May, Avrupa siyasetine damga vuracak bir açıklamada bulundu. İngiltere Başbakanı, ülkesinde 2022’de yapılacak seçimlerde aday olmayacağını ve siyaseti bırakacağını ifade etti. Almanya Başbakanı Angela Merkel de, 2021’de yapılacak seçimlerde aday olmayacağını ve siyaseti bırakacağını açıklamıştı. Merkel bu kararı uyarınca, geçtiğimiz günlerde partisi CDU’nun genel başkınlığı görevini de devretmişti.

