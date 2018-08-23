Avrupa’da 1 Eylül itibariyle halojen lambalar yasaklanıyor

Avrupa'da 60 yıldan beri ev ve sokakları aydınlatan halojen lambaların 1 Eylül Cumartesi itibariyle üretimi yasaklanacak. Yeni uygulamayla, stoklar tükeninceye kadar halojen lambaların satışına izin verilecek.

Avrupa’da halojen lambalar 1 Eylül’den itibaren yasaklanıyor. Enerji tasarrufu için kıta genelinde bu ampüllerin yerini LED lambalar alacak.

BİR YILDA 15 MİLYON TON

LED lambalar, halojen lambaların beşte biri kadar enerji tüketiyor. Geçiş sürecinin tamamlanmasıyla, karbon salımının bir yılda 15 milyon ton azalacağı belirtiliyor. Bu, Portekiz’in elektrik tüketimine eşit.

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“YILDA HANE BAŞI 145 DOLAR TASARRUF”

Ampül üreticisi Philips, halojen lambalardan LED’e geçişle İngiltere’de ortalama bir hanenin elektrik faturasının 112 sterlin (yaklaşık 145 dolar) azalacağını söylüyor.

Bir halojen ampül, ortalama iki yıl dayanırken LED lambaların ömrü 15-20 yıla kadar çıkabiliyor.

Yeni uygulamayla, stoklar tükeninceye kadar halojen lambaların satışına izin verilecek. BBCTürkçe