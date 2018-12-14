Avrupa’da bir ülke daha ayakta… Sarı yeleklilerden sonra Macaristan sokaklara döküldü

Macaristan'da Orban hükümeti iki gündür protestocuların hedefinde. Budapeşte'deki gösterilerde tansiyon gece yükseldi. Çıkan çatışmalar sonucu iki polis yaralandı. Göstericiler, hükümetin bağımsız mahkemelerin denetiminden çıkmasına ve yeni çalışma yasasını protesto etti.

Macaristan’da yaklaşık üç bin kişi, Viktor Orban liderliğindeki hükümetin yeni yargı ve çalışma yasalarını protesto için bir kez daha başkent Budapeşte’de eylem yaptı. Budapeşte’nin merkezinden başlatılan yürüyüşün ardından parlamento binasının önüne giden göstericilerin polise cam şişe ve sis bombası fırlatması üzerine tansiyon yükseldi. Çıkan arbede sonucu iki polis memurunun yaralandığı açıklandı.

Macaristan’da Başbakan Orban karşıtı gösteriler, parlamentoda tartışma yaratan iki yeni düzenlemeye Çarşamba günü onay verilmesinin ardından başladı. Tepki toplayan düzenlemelerden biri yeni çalışma yasası. İşçi haklarına zarar vereceği uyarısı yapılan yasa, işverenin yıllık fazla mesai talebini 250’den 400 saate çıkarılabilmesine olanak sağlıyor.

Göstericiler ayrıca hükümeti bağımsız mahkemelerin denetiminden çıkaran düzenlemeye de karşı çıkıyor. Göstericiler arasında yer alan 65 yaşındaki Tamas Szabo, “Bizi buraya getiren memnuniyetsizliğimiz. Mahkemeler konusundaki kararın amacı güç artırmak. Diğer yasa ise işçilerin suratına atılmış bir tokat” diyor.