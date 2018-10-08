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Avrupa’dan Cemal Kaşıkçı tepkisi

Avrupa'dan İstanbul'daki Suudi Başkonsolosluğu'nda kaybolan gazeteci için flaş açıklamalar geldi. Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Christofer Burger ve Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes Von Der Mühll Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı konusunda endişeli olduklarını söyledi.

android-time 20:09 8 Ekim 2018
Haberler Dünya
Avrupa’dan Cemal Kaşıkçı tepkisi
Avrupa'dan İstanbul'daki Suudi Başkonsolosluğu'nda kaybolan gazeteci için flaş açıklamalar geldi. Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Christofer Burger ve Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes Von Der Mühll Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı konusunda endişeli olduklarını söyledi.

Burger, bugün Berlin’de düzenlenen basın toplantısında Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasına ilişkin açıklamada bulundu.

“Ünlü gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaderi konusunda endişeliyiz.” diyen Burger, olayın hızlı şekilde aydınlatılmasının önemli olduğunu ve buna katkı
sağlayacak herkesin yardımcı olması gerektiğini ifade etti.

Burger, olayla ilgili spekülasyonlara girmeyeceğini de sözlerine ekledi.

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“ENDİŞELİYİZ”

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes Von Der Mühll, ülkesinin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasından endişe duyduğunu belirtti.

Mühll, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na girdikten sonra kendisinden haber alınamayan Washington Post Yazarı Suudi gazeteci Kaşıkçı’nin durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

“Fransa, tanınmış ve saygın bir Suudi kişilik olan Cemal Kaşıkçı’nın ortadan kaybolmasından endişe duyuyor.” ifadesini kullanan Mühll, olayın bir an önce açıklığa kavuşmasını arzu ettiklerini belirtti. AA

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