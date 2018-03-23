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Avustralya sahilinde şok… Karaya vurdular!

Avustralya'nın Perth kentindeki Hamelin Koyu'nda yaklaşık 150 Kısa Yüzgeçli Pilot Balina karaya vurdu. Balinaları kurtarmak için çok sayıda gönüllü plaja akın etti.

Sozcu.com.tr
android-time 10:52 23 Mart 2018
Haberler Dünya
Avustralya sahilinde şok… Karaya vurdular!
Avustralya'nın Perth kentindeki Hamelin Koyu'nda yaklaşık 150 Kısa Yüzgeçli Pilot Balina karaya vurdu. Balinaları kurtarmak için çok sayıda gönüllü plaja akın etti.

Perth kentinde sabah saatlerinde bir balıkçı Hamelin Koyu’nda dehşet verici bir manzarayla karşılaştı.

Yaklaşık 150 Kısa Yüzgeçli Pilot Balinanın karaya vurduğunu gören balıkçı yetkililere haber verdi. Çok sayıda gönüllünün de katıldığı kurtarma çalışmalarında, 135 balinanın öldüğü 15 balinanın ise kurtarıldığı belirtildi.

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Bölge halkı ve turistler, ölü balinaların köpek balıklarını çevreye toplayabileceği düşünülerek sudan uzak durmaları konusunda uyarıldı.

Kurtarma çalışmalarına katılan kişiler arasında yer alan Jeremy Chick, yaşanan olayın son 15 yılda tanık olduğu en büyük karaya vurma olayı olduğunu söyledi.

1996’da Dunsborough’da 320 Uzun Yüzgeçli Pilot Balina karaya vurmuş, kaydedilen en büyük vaka olarak kabul edilen olayda hiçbir balina kurtarılamamıştı.

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