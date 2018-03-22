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Avustralya’daki eğlence parkında korku… Zirvede mahsur kaldılar

Avustralya'nın Gold Coast bölgesindeki turistik noktalardan Dreamworld eğlence merkezinde korku dolu anlar yaşandı. BuzzSaw (Elektrikli Testere) isimli hız treni bilinmeyen bir sebeple tam 90 derecelik bir açıdayken durdu. Trende 6 kişinin bulunduğu açıklandı.

Sozcu.com.tr
android-time 11:57 22 Mart 2018
Haberler Dünya
Avustralya’daki eğlence parkında korku… Zirvede mahsur kaldılar
Avustralya'nın Gold Coast bölgesindeki turistik noktalardan Dreamworld eğlence merkezinde korku dolu anlar yaşandı. BuzzSaw (Elektrikli Testere) isimli hız treni bilinmeyen bir sebeple tam 90 derecelik bir açıdayken durdu. Trende 6 kişinin bulunduğu açıklandı.

Avustralya’nın Queensland eyaletinde bulunan Gold Coast gerilim dolu 15 dakikaya sahne oldu. Pasifik Okyanusu’na uzanan sahil şeridiyle turistlerin uğrak noktası olan Gold Coast’ta hizmet veren eğlence merkezi ülke gündemine oturdu. Bunun sebebi ise Dreamworld isimli eğlence merkezindeki BuzzSaw isimli hız treni.

avustralya-reuters

Türkçesi Testere anlamına gelen hız treni 90 derecelik tırmanışları ve saatte 150 kilometre hıza ulaşarak dünya kamuoyunun bildiği bir eğlence aracıydı. Fakat tamamen bilgisayar sistemiyle çalışan BuzzSaw bugün bir hata sonucu kendi kendine kapandı. Böylelikle tren üzerinde bulunan 6 ziyaretçi 90 derecelik yüksekliği tırmanırken mahsur kaldı. Yapılan kontroller sırasında bilgisayar sisteminde bir sıkıntı yaşandığı belirtilirken, yolcular 15 dakika sonra aşağı indirildi.

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Olayda ölen ya da yaralanan olmazken ziyaretçilerin sağlık kontrolünden geçirildiği ve durumlarının iyi olduğu açıklandı. Dreamworld tarafından yapılan açıklamada, “Bütün sistemlerimiz bilgisayarlarla çalışıyor ve böylelikle tamamen güvenli bir atmosferde eğlence deneyimi sunuyorlar. Güvenlik sensörü zaman zaman ziyaretçilerin aşırı hareketleri ya da hava şartları dolayısıyla araçları durdurabiliyor” dedi.

Son güncelleme: android-time 12:0122.03.2018
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