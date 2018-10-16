Avustralya’dan skandal karar: Kudüs resmen…

Avustralya yönetimi bugün herkesi şaşkına çeviren bir açıklama yaptı. Avustrayla Başbakanı Scott Morrison, Kudüs'ün resmi olarak İsrail'in başkenti olarak tanınabileceğini duyurdu. Morrison, Avustralya'nın büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyabileceğini duyurması büyük tepki çekti.

ABD’nin bu yıl tartışmalı bir karara imza atarak ABD’nin Tel-Aviv Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşımasının ardından yükselen tansiyon tırmanıyor… Avustralya Başbakanı Scott Morrison skandal bir açıklama yaptı. Kimsenin beklemediği bir anda başkent Canberra’da açıklamalarda bulunan Morrison, Kudüs’ün resmi olarak İsrail’in başkenti olarak tanınmasının “açık fikirlilikle” mümkün olduğunu açıkladı.

Morrison, Avustralya Büyükelçiliği’nin Kudüs’e taşımayı düşündüklerini de duyurdu. Fakat Morrison’ın bu açıklamasına bölge ülkelerden ve temsilcilerinden tepki geldi. Mısır’ın Avustralya Büyükelçisi Muhammed Hayrat, “Birlikte anlaştık ve 13 ülkenin dışişleri bakanı bu konudaki hassasiyet ve rahatsızlık dolayısıyla bir mektup yazdı” açıklamasını yaptı. Hayrat, Avustralya’nın böyle bir kararı hayata geçirmesinin barış sürecine zarar vereceğini söylerken, “Bu gelişme Avustralya ile sadece Arap ülkelerini değil diğer İslam ülkelerinin de arasını bozar” dedi.