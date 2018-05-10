Avustralyalı itfaiyeciler Türk kardeşlerini unutmadı!

Türkiye'de görev başında hayatını kaybeden üç itfaiye eri için binlerce kilometre uzakta, Avustralya'da bir itfaiye binasının duvarına taziye mesajları asıldı.

5 Mayıs'ta Bolu’da bir itfaiye aracı virajlı yolda 20 metrelik uçuruma yuvarlanmış, kazada itfaiye erlerinden Erhan Yazkan ve Aykut Tabakçıoğlu hayatını kaybetmişti. 27 Nisan’da ise İstanbul’da bir otelde çıkan yangına müdahale eden itfaiye eri Taner Çebi yaralanmış, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. Avustralyalı meslektaşları ise üç itfaiyeciyi unutmadı. Sidney’de Lidcombe semtindeki istasyon duvarına astıkları çerçeveli mesajlarında ‘RIP our Turkish brothers’ (Huzur içinde yatın Türk kardeşlerimiz) ve ‘Taner, Aykut, Ercan mekanınız cennet olsun’ yazdı.