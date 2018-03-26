Avusturya Başbakanı’ndan küstah Türkiye çıkışı

Avrupa'nın gözü Bulgaristan'ın Varna kentindeki AB Zirvesi'ne kilitlenmişken, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'tan gereksiz bir Türkiye çıkışı geldi. Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin merkeze alınacağı ve Türkiye'den bir heyetin gideceği etkinlik öncesinde Kurz, "Türkiye ile AB müzakereleri sona ermeli" dedi.

Göreve gelmeden önce de Türkiye karşıtı açıklamalarda bulunan Avusturya’nın Başbakanı Sebastian Kurz bugün Alman basınına konuştu. Almanya’nın çok okunan gazetelerindne Die Welt’e konuşan Kurz, “Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki üyelik görüşmeleri sona ermeli” dedi.

Kurz “Kopenhag kritelerinin de artık uygulanmaması nedeniyle, AB ile Türkiye arasındaki üyelik müzakereleri sonlandırılmalı” derken Türkiye’nin AB için önemli bir ortak olduğunu ifade etti. Kurz, Ankara ve Brüksel arasındaki bağların iyi birer komşu olarak devam etmesi gerektiğini söyledi.

Bugün Varna’da yerel saatle 19:00’da gerçekleşecek etkinliğe AB Konseyi Dönem Başkanı Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ev sahipliği yapacak. 2 saat sürmesi planlanan zirvede Türkiye-AB ilişkileri masaya yatırılacak. Ankara, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi, vize serbestisi ve göçmenlere yönelik mali yardımın hızlandırılması gibi konularda görüşmelerin yapılması bekleniyor.