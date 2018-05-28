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Avusturya Başbakanı’ndan tartışmalı Türkiye açıklaması

Türkiye karşıtı açıklamalarıyla bilinen Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Financial Times'a konuştu. Kurz, "Türkiye artık Kopenhag kriterlerini karşılamıyor" dedi.

Sozcu.com.tr
android-time 12:54 28 Mayıs 2018
Haberler Dünya
Avusturya Başbakanı’ndan tartışmalı Türkiye açıklaması
Türkiye karşıtı açıklamalarıyla bilinen Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Financial Times'a konuştu. Kurz, "Türkiye artık Kopenhag kriterlerini karşılamıyor" dedi.

Türkiye karşıtı açıklamalarıyla sık sık uluslararası kamuoyunun gündemine gelen Avusturyalı sağcı başbakan Sebastian Kurz, İngiliz basınına konuştu. İngiltere merkezli saygın gazetelerden Financial Times’ın sorularını yanıtlayan Kurz sert açıklamalarda bulundu.

Ülkenin en genç dışişleri bakanı olduktan sonra en genç başbakan olarak da kilit bir göreve gelen Kurz, açıklamalarında Türkiye karşıtı ifadeler kullandı. Kurz, “Türkiye artık Kopenhag kriterlerini yerine getirmiyor. Dolayısıyla Türkiye ile üyelik müzakerelerin durması gerektiği çağrısında bulunuyoruz” dedi.

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