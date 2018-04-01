Avusturya’da rezalet: 18.500 Türk sınır dışı edilebilir

Avusturya'da yaşayan 18 bin 500 Türkiye kökenli göçmen, sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıya. Aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin diretmesiyle gündeme gelen konu dolayısıyla ülkede yaşayan çifte vatandaş sahibi Türklerin sınır dışı edilebileceği ortaya çıktı.

Hükümet ortağı aşırı sağcı Özgürlük Partisi’ne (FPÖ), Türk göçmenlerden “Türk vatandaşı olmadıklarını” kanıtlamalarını istiyor. Hollanda’da yayımlanan Trouw gazetesinin haberine göre, Türk vatandaşı olmadığını kanıtlayamayanlar Avusturya pasaportunu ve bu ülkedeki bütün haklarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacak.

Avusturya’daki Türkiye kökenli göçmenleri huzursuz eden gelişme, geçen yıl yapılan anayasal değişikliği referandumundan kısa bir süre sonra ortaya çıktı. Aşırı sağcı FPÖ, kimliği belirsiz kişilerce Avusturya’da oy kullanan 95 bin Türk seçmenin isimlerinin yer aldığı bir liste gönderildi. FPÖ, bu listede aynı zamanda Avusturya vatandaşı da olan seçmenlerin bulunup bulunmadığını öğrenmek istedi. Çünkü Avusturya’da çifte vatandaşlık yasak. FPÖ, listeyi Göçmenlik Bürosu’na gönderdi. Yapılan araştırmada Türkiye kökenli seçmenlerin oturma iznine sahip olduğu, 18 bin 500’ünün de Avusturya pasaportu taşıdığı belirlendi.

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Avusturya makamlarına göre bu kişilerin çifte vatandaş olduğu ihtimali üzerinde durulurken Göçmen Bürosu, 30 Türkiye kökenli göçmenin çifte vatandaş olduğunu belgeledi. Şimdi sağcı hükümet, Avusturya pasaportuna sahip bu onbinlerce kişiden “Türk vatandaşı olmadıklarını” kanıtlamalarını istiyor. Bunu resmî olarak kanıtlayamayanlar Avusturya vatandaşlığını kaybedecek ve sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıya kalacak.

Trouw: “Zaten sır değil”

Gazeteye göre, çifte vatandaşlığa sahip Türklerin varlığı bir sır değil. Avusturya vatandaşı olmak için başvuran herkes, önceki uyruğundan vazgeçmek zorunda. Ancak Türkiye’deki yasalar, vatandaşlıktan çıkan kişilerin bir süre sonra yeniden Türk vatandaşlığına başvurmasına izin veriyor. Birçok Türkiye kökenli göçmen, miras ve mülk edinme gibi konularda sorun yaşamamak için Avrupa ülkelerinde vatandaşlık elde ettikten sonra yeniden Türk vatandaşlığına geçiyor.