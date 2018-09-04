Avusturya’da Türk vekil cinsiyetçi olduğu gerekçesiyle partiden atıldı

Avusturya'da Halk Partisi’nden (ÖVP) milletvekili seçilen Efgani Dönmez, „Berlinli Filistin kökenli Müsteşar Sawsan Chelbi“yi, cinsel içerikli aşağılayıcı meseajı nedeniyle ÖVP’li Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz’un talimatıyla parti grubundan atıldı.

Geçen yıl milletvekili seçilen Dönmez yaşananların ardından partisiz kaldı. Avusturya siyasetinde bir anda gündem olan Dönmez’in partiden atılmasına neden olan olay ise Twitter üzerinden yaşanan bir diyalogla başladı.

1976 Sivas doğumlu Türk vekilin partisinden atılmasına neden olan olay şöyle gelişti:Bazı nedenlerden dolayı Berlin'de “Vatandaş inisiyatifi” alanında Eyalet Müsteşarı Sawsan Chelbi'yi eleştiren Kölnlü aktivist Ali Utlu, “Kendisinin, nasıl bakanlık müsteşarı olduğunu anlayamıyorum” diye yazdı. Buna cevap Avusturya'daki Türk vekilden geldi. 1976 Sivas doğumlu Efgani Dönmez, “Bence dizlerine bir bak, belki sorunun aradığın cevabını bulursun” diye yazdı.

Bu mesaj, kısa sürede Twitter'de sert tepkiler çekmeye başladı. Dönmez, tacizci ve kadın düşmanı olmakla suçlandı. Kısa sürede Avusturya'daki diğer partiler de harekete geçti ve Dönmez'in, “cinsellik kokan bir hakaret”te ve “cinsel ayrımcılık”ta bulunduğunu belirten açıklamalar peş peşe geldi.

BUNUN SORUMLULUĞUNU TAŞIMALI

Dönmez'e tepki gösteren Avusturya Sosyal Demokrat Parti'den (SPÖ) Andreas Schieder, “Sayın Dönmez Alman Müsteşar Chebli’ye karşı cinsiyetçi tutumuyla kendisini zor durumda bıraktı. Yüce meclis üyesi bir kişiye bu tutum yakışmaz. Bunun sorumluluğunu taşımalı” dedi.

Tepkiler giderek artınca, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz da, Asya gezisinden döner dönmez olaya el attı ve partisinin meclis grubunu topladı. Başbakan Kurz, “Politikacılar cinsel içerikli bu tür hakaretlerin kabul edilmeyeceğini bilmeli” diyerek, siyasi kariyerine Yeşiller ile başlayan Dönmez'in ÖVP grubundan atıldığını açıkladı.