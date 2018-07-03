Avusturya’dan flaş Almanya açıklaması

Avusturya hükümeti Almanya'da koalisyon hükümetindeki partiler arasındaki göç anlaşmasının yürürlüğe girmesi halinde, güney sınırlarını korumak için önlem almaya hazır olduğunu söyledi.

Avusturya, Almanya’da Başbakan Angela Merkel’in başında olduğu Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) ve koalisyon ortağı Hristiyan Sosyal Demokrat Birliği’nin (CSU) koalisyon hükümetini tehdit eden göç anlaşmazlığı konusunda uzlaşmalarına tepki verdi. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Başbakan Yardımcısı Heinz-Christian Strache ve İçişleri Bakanı Herbert Kickl ile birlikte yaptığı ortak açıklamada “Bu anlaşma Alman hükümetinin pozisyonu haline gelirse, Avusturya ve halkı için olumsuz sonuçları önlemek için harekete geçmek zorunda kalacağımızı görüyoruz ” diyerek Berlin’in pozisyonunu açıklığa kavuşturmasını istedi.

Avusturya, Almanya'nın göçmenler konusunda bazı önlemler alması halinde; kendilerinin de İtalya ve Slovenya sınırları başta olmak üzere göç yolları üzerinde bulunan sınırlarında benzer bazı önlemler alacağını birçok defa dile getirdi. Kurz, Strache ve Kickl tarafından yapılan açıklamada, Avusturya hükümetinin “güney sınırlarının korunması için önlemler almaya hazır olduğu” belirtildi. Almanya’da yapılan anlaşmaya göre, Almanya diğer Avrupa Birliği ülkelerinde sığınma başvurusunda bulunan göçmenlerin geri dönüşü için ikili anlaşmaları müzakere ederken, bu göçmenler sınırdaki transit merkezlerinde tutulacak. Yasadışı göç konusunda daha sert tedbirler alınmasını isteyen Alman İçişleri Bakanı Horst Seehofer bu anlaşmayı bir zafer olarak nitelendirdi.

Bununla birlikte, birçok durumda göçmenlerin geri dönüşüne ilişkin ikili anlaşmalar zaten uygulandığından bu yeni anlaşmanın etkisinin ne olacağı ve nasıl uygulanacağı belli değil. Alman polisine göre, bu yılın ilk beş ayında, Avusturya-Almanya sınırında yaklaşık 4,600 “izinsiz giriş” kaydedildi. Bunlardan 2,450’si Avusturya‘ya geri gönderildi.