Avusturyalı vekilden küstah 24 Haziran açıklaması

Avusturya'da koalisyon hükümetinin küçük ortağı olan aşırı sağcı Özgürlük Partisi milletvekili Johann Gudenus, 24 Haziran seçimlerinin ardından haddini aşan açıklamalarda bulundu. Gudenus, Avusturya'da yaşayıp Recep Tayyip Erdoğan'a oy veren Türkler'in 'ülkelerine gitmelerinin daha iyi olacağını' söyledi.

Avusturya’da başta başbakan Sebastian Kurz olmak üzere, parlamento üyelerinden gelen skandal açıklamaların ardı arkası kesilmiyor. Aşırı sağcı Özgürlük Partisi milletvekili Johann Gudenus 24 Haziran seçimleriyle ilgili küstah ifadelerde bulundu.

Gudenus 24 Haziran seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre AKP ve Recep Tayyip Erdoğan’ın galip gelmesi sonrası, “Avusturya’da yaşayıp Erdoğan’a oy verenlerin Türkiye’ye gitmeleri daha iyi olur” dedi.

Gudenus devamında, “Seçim sonucu ülkemizdeki binlerce Türk’ün entegrasyonunun başarısız olduğunu bir kez daha doğruladı” ifadelerini kullandı.

Avusturya’da oy kullanım oranı yüzde 49 olarak hesaplandı.

Anadolu Ajansı verilerine göre cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Avusturya’da oy kullanan seçmenlerin yüzde 72.3’ü Recep Tayyip Erdoğan’a, milletvekilleri seçimlerinde ise yüzde 62.5’i AKP’ye oy verdi.