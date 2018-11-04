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Ay’a ilk ayak basan insan Neil Armstrong’un eşyaları satıldı

Ay'a ayak basan ilk insan olan ABD'li astronot Neil Armstrong'un şahsi eşyaları açık artırmada satıldı.

android-time 20:39 4 Kasım 2018
Haberler Dünya
Ay’a ilk ayak basan insan Neil Armstrong’un eşyaları satıldı
Ay'a ayak basan ilk insan olan ABD'li astronot Neil Armstrong'un şahsi eşyaları açık artırmada satıldı.

Merkezi Dallas’da bulunan Heritage Müzayede Evi’nden yapılan açıklamada, Armstrong’un şahsi eşyalarının 7,4 milyon dolara satıldığı bildirildi.

Açık artırmada en çok paha biçilen parçanın, 468 bin 500 dolar ile astronotun Apollo 11 ay modülü Eagle’ın kimlik kartı olduğu belirtildi.

Armstrong’un 1996’da iki uzay aracının ilk kez kenetlendiği Gemini 8’de görev yaparken giydiği uçuş elbisesinin de 109 bin 375 dolara satıldığı kaydedildi.  AA

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