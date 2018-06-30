Aylarca kilo aldığını sandı… Karnından çıkana doktor da şok oldu!

ABD'de şiddetli ağrılar yaşayan ve kilo aldığını sanan kadının karnından 22 kiloluk dev bir kist çıkarıldı.

ABD’nin Alabama eyaletinde yaşayan Kayla Rahn, birkaç ay içinde önlemez bir şekilde kilo aldı ve şiddetli karın ağrıları yaşamaya başladı. Çevresinin kendisini hamile zannettiğini söyleyen 30 yaşındaki Rahn, ağrıları dayanılmaz hale gelince hastaneye gitmeye karar verdi.

Rahn’a yapılan tetkiklerde, şiddetli ağrıların ve kilolarının sebebi ortaya çıktı. Genç kadının yumurtalıklarında dev bir kist tespit edildi. Kadının karın boşluğundan diğer organlarına baskı yaptığı belirlenen kistin alınması için ameliyat kararı verildi.

Kritik operasyon sonrası Rahn’ın yumurtalıklarından 23 kiloluk bir kist çıkarıldı. Ameliyatın ardından hızla iyileşen ve ağrılarından kurtulan kadın, 3 ay içinde 45 kilo vererek eski görüntüsüne kavuşma yolunda ilk adımlarını attı.

Rahn’ın ameliyatını gerçekleştiren Dr Gregory Jones, kistin bugüne dek gördükleri arasında en büyük olduğunu söyledi.