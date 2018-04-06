Aynı anda 4 kişiyle ilişkisi vardı… Sevgilileri bunu fark edince…

Fransa'nın Lyon kentinde adı açıklanmayan bir adam, aynı anda ilişki yaşadığı dört sevgilisinin saldırısına uğradı.

Times gazetesinin haberine göre internet üzerinden birbiriyle iletişime geçen dört kadın, aldatıldıklarını anlayınca adamın Sathonay-Camp’te bulunan evinin önünde buluştu. Polis raporuna göre kadınlar adamı önce makasla tehdit etti, ardından da hakaretler ederek darp etti.

27 yaşındaki adamın acil servisi aramasıyla bölgeye polis ve ambulanslar geldi. Olaydan iki gün sonra gözaltına alınan kadınların, adama aldıkları kıyafet ve cep telefonu gibi eşyalara da el koydukları öne sürüldü. Kadınlar Eylül ayında grup olarak şiddet uygulamak ve hırsızlık yapmaktan ötürü mahkeme karşısına çıkacak.

Polise göre olayı küçük yaralarla atlatan adam dört kadının yanı sıra internet üzerinden tanıştığı başka kadınlarla da ilişki yaşıyordu.

Le Progres adlı yerel gazete kadınların ‘gerçek bir intikam’ aldığı yorumunda bulundu.