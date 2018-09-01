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Azez’de bombalı saldırı… Yaralılar Kilis’e getiriliyor

Türkiye sınırındaki Suriye'nin Azez kentinde bomba yüklü araç patlatıldı. Patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 14 kişi ise yaralandı.

android-time 14:19 1 Eylül 2018
Haberler Dünya
Türkiye sınırındaki Suriye'nin Azez kentinde bomba yüklü araç patlatıldı. Patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 14 kişi ise yaralandı.

Azez’de bugün saat 11:10 sularında Azez Mahalle Meclisi binası yakınında bulunan Meytem Camii önünde bomba yüklü araç patlatıldı.

Patlamada 3 kişi ölürken, 14 kişi ise yaralandı. Yaralılar Kilis Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Patlamadan dolayı çevredeki araçlar yanarken, etrafındaki iş yerlerinin ve evlerin ise camları kırıldı.

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Patlama nedeniyle büyük bir panik yaşanırken, kente giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Azez polisi olayla ilgili soruşturma başlatırken, olası bir başka patlamaya karşılık park halindeki araçlardan uzak duruluyor.

Son güncelleme: android-time 14:4101.09.2018
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