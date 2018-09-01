Azledilme iddiaları sürerken çarpıcı anket… ABD halkı ikiye bölündü

Amerika Başkanı Donald Trump’a halk desteğinde, eski avukatı Michael Cohen’in savcılıkla işbirliğine gitmesi ve eski seçim kampanyası sorumlusu Paul Manafort’un suçlu bulunması sonrasında düşüş gözlendi. Washington Post gazetesi ve ABC Televizyonu’nun yaptırdığı ankete göre Amerikalılar’ın yüzde 60’ı Trump’ın icraatlarına onay vermiyor, yüzde 36’sı ise destek veriyor. Ankette asıl dikkat çeken rakamlar ise Trump'ın azledilmesiyle ilgili olan bölümde yer alıyor. Buna göre ankete katılan Amerikalılar’ın yüzde 49’u Trump için azledilme sürecinin başlatılması gerektiği görüşünde. Yüzde 46’sı ise başlatılmaması gerektiğini savunuyor.

Son anket, Cohen ve Manafort davalarının ardından yapılan ilk anket olma özelliğini taşıyor. 26 Ağustos-29 Ağustos tarihleri arasında yani Trump'ı zorda bırakan iki hukuki gelişmeden 1 hafta sonra 1300 kişiyle yapılan ankette katılımcıların yanıtları siyasi eğilimlerine göre farklılık gösteriyor. Ankete katılan Cumhuriyetçi seçmenin yüzde 78'i Trump'ın performansına onay veriyor, Demokratların yüzde 93'ü ise onay vermiyor.

Ankette başka çarpıcı veriler de var. Ankete göre, Amerikalılar'ın yüzde 63'ü Rusya'nın 2016 yılı başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiasına yönelik soruşturmaya destek veriyor. Yüzde 29'u ise soruşturmaya karşı.

Rusya soruşturmasına destek oranları ankete katılanların siyasi eğilimine göre de değişiklik gösteriyor. Ankete katılan Cumhuriyetçiler'in yüzde 61'i Rusya soruşturmasına karşı, Demokratlar'ın yüzde 85'i ise soruşturmaya destek veriyor. Bağımsızların da üçte ikisi, yani yüzde 67'si soruşturmaya destek ifade ediyor.

Trump'ın eski avukatı Michael Cohen savcılıkla işbirliğine giderek, seçim kampanyası öncesinde Trump'ın ilişki yaşadığı iddia edilen iki kadına sessiz kalmaları için para ödendiğini doğrulamış ve bunu Trump'ın yönlendirmesiyle yaptığını söylemişti. Trump'ın eski kampanya sorumlusu Paul Manafort da vergi kaçakçılığı suçlarından jüri tarafından suçlu bulunmuştu. Yargı cephesinden gelen bu iki haberle Trump siyasi kariyerinde zor günler yaşamış, hatta “Kongre Trump için azledilme sürecini başlatır mı?” sorusu gündeme gelmişti.

Ankete katılanlara bu soru da yöneltildi. Amerikalılar'ın yüzde 49'u Trump için azledilme sürecinin başlatılması gerektiği görüşünde. Yüzde 46'sı ise başlatılmaması gerektiğini savunuyor. Bu soruya verilen cevaplarda da oranlar ankete katılanların siyasi eğilimine göre farklılık gösteriyor. Ankete katılan Demokratlar'ın yüzde 75'i Trump'ın azledilmesi için Kongre'nin süreci başlatması gerektiğini savunuyor, Cumhuriyetçiler'in ise yüzde 82'si azil sürecinin başlatılmasına karşı.

Ekonomi karnesinde puanları yüksek

Ankette Trump'ın ekonomi icraatları konusunda aldığı puan yüksek. Amerikalılar'ın yüzde 45'i Başkan'ın ekonomi politikalarına onay veriyor.

Başkan Trump ve Rusya soruşturmasından çıkar çatışması yaşadığı gerekçesiyle çekilen Adalet Bakanı Jeff Sessions arasında son dönemde söz düellosu yaşanmış, Sessions kendisini hedef alan Trump'a “Görevimi icra ederken en yüksek standartları benimserim” mesajını vermişti. Trump'ın Bakanı görevden alma ihtimali konuşulmuştu.

Ankete katılan seçmenlere Trump-Sessions gerilimi de soruldu. Amerikan kamuoyu genel olarak Sessions'ı destekliyor. Ankete katılanların yüzde 64'ü Trump'ın Sessions'ı görevden almaması gerektiği görüşünde. Sadece Yüzde 19'u, “Trump Sessions'ı görevden almalı” diyor.

Bir diğer dikkat çekici veri de yine Cohen davasına ilişkin. Trump'ın eski avukatı Michael Cohen Trump'ın ilişki yaşadığı iddia edilen iki kadına sessiz kalmaları için Trump'ın yönlendirmesiyle ödeme yapıldığını söylemişti. Ankete katılanların yüzde 61'i, “Cohen'e ödeme için talimat verdiyse Trump suç işlemiştir” diyor. Yüzde 31'i ise Trump'ın suç işlemediği kanısında.