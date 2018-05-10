Baba-oğuldan akılalmaz dolandırıcılık: Al bunu NASA’ya satarsın

Hindistan'da NASA'da çalıştıklarını söyleyerek bir işadamını dolandırmakla suçlanan iki şüpheli, polis tarafından "uzay giysileriyle" kameraların önüne çıkartıldı.

Polis, ikilinin bir iş adamını “çeşitli özellikleri” bulunduğunu söyledikleri bir bakır levhayı 213 bin dolara satın almaya ikna ettiklerini belirtti.

Zanlılar işadamını bakır levhayı NASA’ya büyük bir kârla satabileceğini söyledi. İş adamının şikayeti sonrası gözaltına baba ve oğul olduğu öğrenilen ikili, Yeni Delhi polisi tarafından astronot kıyafetine benzer kıyafetlerle basın karşısına çıkarıldı. İkilinin fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgil gördü.

Polisin gazetecilere yaptığı açıklamaya göre zanlılar bir metal levhayı “şimşek çarpmış, nadir görülen bir bakır parçası” olduğunu ve pirinçleri mıktanıs gibi kendisine çektiğini söyleyerek satmaya çalıştı.

İş adamına ayrıca “Pirinç çeken levhayı” NASA’ya 5.5 milyar dolara satabileceğini söylediler. Polis zanlıların ayrıca, kurbanlarını kandırabilmek için “sıvı mıknatıs” ve demir teller de kullandığını belirtti.