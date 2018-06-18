Babasından 5 yaşındaki kıza akılalmaz işkence: Tuvalete zincirledi

Çin'den korkunç bir haber geldi. Babası tarafından işkence edilip tuvalete zincirlenen 4 yaşındaki kız çocuğu, eve gelen bir akrabalarının durumu fark etmesi üzerine polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çin’in güneybatı Guizhou eyaletinin başkenti Guiyang’da bulunan Qingzhen şehrindeki bir evin bodrumunda yediği dayaktan gözlerini dahi açmakta zorlanan 4 yaşındaki kız çocuğu bulundu. Babası ile birlikte yaşayan kızın tuvalete zincirlenmiş olduğu açıklandı.

SIRTINDA SİGARA SÖNDÜRDÜ

Dayaktan vücudu morarmış ve küçük kızın görüntüsü tüm ülkeyi sarstı. Ayrıca kızın sırtında pek çok sigara izi de bulundu.

BABASININ ÇAMAŞIRLARINI YIKARKEN BULUNDU





Evlerini ziyaret eden bir akrabaları tarafından fotoğrafları çekilen talihsiz kız, tuvalette babasının çamaşırlarını yıkarken bulundu. Plastik bir leğendeki çamaşırları elleriyle ovarak yıkamaya çalışan çocuğun içler acısı halini gören misafir, durumu polise bildirdi.

BABA ALKOLİK ÇIKTI

Adı açıklanmayan babanın alkolik olduğu ve sabah evi terk etmeden önce çocuğu tuvalete zincirlediği, akşam 10-11 gibi eve geldiğinde de yemek verip yine kaderine terk ettiği öğrenildi. Cani baba tutuklanırken küçük kız hastanede tedavi altına alındı.