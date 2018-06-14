Bakanlardan sonra askeri yetkililer de Menbiç konusunda anlaştı

TSK, Türkiye ve ABD'den askeri yetkililerin 12-13 Haziran tarihlerinde Almanya'da toplanarak Menbiç yol haritası ve uygulama planı konusunda mutabakat sağladıklarını açıkladı.

TSK’dan yapılan yazılı açıklamada, “Daha önce mutabık kalınmış Menbiç Yol Haritası ve Menbiç Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, Türkiye ve ABD askeri yetkililerinin katılımıyla, ABD’nin Avrupa Komutanlığı Karargâhı Stuttgart’ta 12-13 Haziran 2018 tarihlerinde bir toplantı gerçekleştirilmiştir” denildi.

Türkiye ve ABD dışişleri bakanlarının geçen haftaki görüşmesinin ardından iki ülkenin YPG/PYD’lilerin Menbiç’ten çekilmesine ilişkin Menbiç yol haritası üzerinde mutabakat sağladığı, planın uygulamasına ilişkin iki ülkenin askeri yetkililerinin görüşmeler yapacağı açıklanmıştı.

TSK açıklamasında, “Söz konusu toplantıda, Türkiye ve ABD askeri yetkileri tarafından, üzerinde çalışılan Menbiç Uygulama Planı konusunda mutabık kalınmış ve mutabık kalınan metnin, müteakip görüşmeler için her iki ülkenin üst makamlarına sunulması kararlaştırılmıştır” denildi.