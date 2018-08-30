Balıkçılar birbirine girdi… Deniz tarağı savaşları

İngiltere ve Fransa arasında Normandiya kıyılarında balıkçı savaşları yaşanıyor. Fransız balıkçılar, 1 Ağustos'tan beri avlanan İngiliz balıkçıların Fransa kıyılarını tahrip ettiği gerekçesiyle teknelerine saldırdı.

İngiltere ve Fransa arasında patlak veren ‘deniz tarağı savaşları’ İngiliz basınının gündemine oturdu.

Fransız balıkçılar, geçtiğimiz günlerde geceleri İngiliz balıkçıların Normandiya kıyılarına girmesini engellemek için nöbet tutmaya başladı. İngilizler, Fransa kıyılarına yaklaşmak için ısrar edince iki taraf Seine Körfezi’nde teknelerle birbirine girdi.

Olay, Fransız sahil güvenlik güçlerinin müdahalesiyle bastırıldı. İngiliz denizciler Fransa kıyılarından 20 deniz mili uzaklaşarak avlanmaya devam etti.

Daily Mail’e konuşan Fransız balıkçılar, “Mücadeleyi kazandık ancak savaşı henüz kazanmadık. Eğer sularımıza girmeye devam ederlerse karşılık vermeye devam edeceğiz, bu kez daha da kalabalık olacağız” ifadelerini kullandı.

İngiliz balıkçılar ise Fransız sularına girdikleri iddiasını reddederken, avlanmaya devam edeceklerini, gelecek sefer bölgeye gittiklerinde belki kendilerine askeri gemilerin de eşlik edebileceğini söyledi.

İngiltere 1 Ağustos’tan itibaren avlanmaya başlarken, Fransa’da av sezonu 1 Ekim itibariyle başlayacak.