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Banka soyan hırsızlar trafiğe yakalandı!

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da iki banka soyguncusu arabayla kaçarken trafikte sıkışınca 50 metre ötede yakalandı.

android-time 13:00 14 Haziran 2018
Haberler Dünya
Banka soyan hırsızlar trafiğe yakalandı!
Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da iki banka soyguncusu arabayla kaçarken trafikte sıkışınca 50 metre ötede yakalandı.

Abyssinia Bank’ın kent merkezindeki bir şubesinden 5 milyon birr (yaklaşık 185 bin dolar) çalan soyguncular bir arabaya atlayarak kaçtı. Görgü tanıklarına göre önce ters şeride girip bir araca vuran soyguncular trafik sıkışıklığı yüzünden ilerleyemedi.

Arabayı kullanan soyguncu, dışarı çıkarak koşmaya başladı. Elinde bıçak bulunan diğer soyguncu da onu izledi ve etraflarında toplanan kalabalığı tehdit etti.

Biri bankanın güvenlik görevlisi olduğu belirtilen soyguncular polis tarafından yakalandı. Polis sözcüsü Fassika Fenta, çalınan paranın tamamının bulunduğunu söyledi.

Etiyopya’da banka soygunların çok nadiren görüldüğü belirtiliyor.

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