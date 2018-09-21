Bansko, İstanbul’a kışı getirdi

Artan döviz kuru Türk kayakseverlerin, Avusturya veya İsviçre Alpleri'nde tatil planlarını suya düşürürken Avrupa'nın en ucuz tatil merkezlerinden biri olan Bansko sezon açılışına 3 ay olmasına rağmen tanıtıma başladı.

İstanbul’da Çırağan Sarayı’nda yapılan tanıtımda konuşan Bulgaristan’ın İstanbul Başkonsolosu Angel Angelov, geçen yıl Bansko’ya 30 bin civarında Türk turist geldiğini ifade etti. Bu yıl 30-50 bin civarında Türk turist beklediklerini belirten Angelov, “Türk lirasındaki değer kaybına rağmen yine de Türk kayakseverlerin sayısında artış bekliyoruz” dedi.

Sofya’dan 150 kilometre uzaklıkta olan ve 2.5 saat süren bir yolculuğun ardından ulaşılan Bansko’da 990 ila 2 bin 600 metre arasında 15 kayak pisti var. Pirin dağı üzerindeki kayak merkezinin pist uzunluğu 85 kilometreyi buluyor. Kayak veya snowboard kiraları çocuklar için günlük 20 euro, yetişkinler için de 38 euro. Ski Pass kartı günlük 40 euro. Birebir kayak dersinin saati 40 euro.

Bansko’nun en gözde otellerinden Kempinski Hotel Grand Arena Genel Müdürü Natalia Kashirskaya, Türk turistleri Avrupa’daki kayak merkezlerinin üçte bir fiyatına ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını ifade etti. Gondolun hemen girişinde olan otelin misafirleri spa ve spor salonundan ücretsiz faydalanıyor.

17 bin 500 yatak kapasitesine sahip Bansko’da daha ekonomik oteller de bulmak mümkün.

10 bin nüfuslu Bansko'nun tarihi de korunmuş. Eski şehirdeki evler görülmeye değer. Türk damak tadına çok benzeyen yöresel Bulgar restoranları bir kayak merkezine göre ucuz kalıyor.