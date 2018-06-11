Barış rüzgarı esiyor… Binlerce kilometreden sadece 800 metreye

Dünya savaşından, dünya barışına… Küresel olarak birçok doğal afet, felaket ve savaşın yaşandığı Dünya’da beklenmedik gelişmeler de oluyor. Tam olarak geçtiğimiz yıl büyük bir kriz yaşayan Washington-Pyongyang hattında şimdi barış rüzgarları esiyor.
Geçen yıl Kim Jong-un ile Trump arasındaki atışma ve karşılıklı tehditler uluslararası kamuoyunu bir hayli endişelendirmiş, hatta bazı uzmanlar “3. Dünya Savaşı geliyor” yorumlarını yaparak krizin bütün dünyayı etkileyeceğini iddia etmişti.
ABD’nin bazı noktalarını nükleer füzeyle vuracağını iddia eden ve Temmuz ayı boyunca arka arkaya kıtalararası balistik füze denemesi yapan Kim Jong-un, Hwasong-14 füzelerinin, 47 dakika 12 saniye boyunca 998 kilometre yol kat ettiğini ve 3.724 kilometre irtifaya çıktığını duyurarak adeta, “ABD’yi vurmaya hazırım” demişti. Taraflar karşılıklı olarak birbirine tehdit ederken, yaz döneminin ardından arabulucuların müdahil olmasıyla birlikte taraflar yumuşamıştı.
Bu yılın başında bir açılma politikası güden Kuzey Kore, geçtiğimiz aylarda “en büyük düşmanı” Güney Kore ile barışın ilk adımlarını atmış ve iki ülkenin lideri ilk defa temaslarda bulunarak samimi görüntüler vermişti.
Bu gelişmenin ardından ABD ile Kuzey Kore yarın ilk defa resmi olarak başkanlık seviyesinde görüşecek. Taraflar Singapur’a gelirken Trump, Shangri-La Hotel’de kalırken, Kim Jong-un, sadece 800 metre uzaklıktaki St. Regis Hotel’de kalacak. Bir dönem birbirini vurmak için binlerce kilometrenin hesabını yapan taraflar böylelikle ilk defa bu kadar yakınlaşmış oldu. Uluslararası basın 800 metrelik mesafede büyük güvenlik önlemlerinin alındığını aktardı.