Barış rüzgarı esiyor… Binlerce kilometreden sadece 800 metreye

Dünya, Singapur'a kilitlendi... Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un ile ABD Başkanı Donald Trump'ın yarın gerçekleştireceği tarihi zirve öncesinde taraflar Singapur'a ulaştı. İki lider birlikte masaya oturmadan önce taraflar bölgede ikili görüşmelere başladı. Trump, Shangri-La Otel'de kalırken bir dönem ABD'yi bombalamayı kafaya takan Kim Jong-un'un sadece 800 metre uzaktaki St. Regis Otel'de kalması tarihin bir cilvesi olarak görülüyor.

Dünya savaşından, dünya barışına… Küresel olarak birçok doğal afet, felaket ve savaşın yaşandığı Dünya’da beklenmedik gelişmeler de oluyor. Tam olarak geçtiğimiz yıl büyük bir kriz yaşayan Washington-Pyongyang hattında şimdi barış rüzgarları esiyor. Geçen yıl Kim Jong-un ile Trump arasındaki atışma ve karşılıklı tehditler uluslararası kamuoyunu bir hayli endişelendirmiş, hatta bazı uzmanlar “3. Dünya Savaşı geliyor” yorumlarını yaparak krizin bütün dünyayı etkileyeceğini iddia etmişti.

ABD’nin bazı noktalarını nükleer füzeyle vuracağını iddia eden ve Temmuz ayı boyunca arka arkaya kıtalararası balistik füze denemesi yapan Kim Jong-un, Hwasong-14 füzelerinin, 47 dakika 12 saniye boyunca 998 kilometre yol kat ettiğini ve 3.724 kilometre irtifaya çıktığını duyurarak adeta, “ABD’yi vurmaya hazırım” demişti. Taraflar karşılıklı olarak birbirine tehdit ederken, yaz döneminin ardından arabulucuların müdahil olmasıyla birlikte taraflar yumuşamıştı.

Bu yılın başında bir açılma politikası güden Kuzey Kore, geçtiğimiz aylarda “en büyük düşmanı” Güney Kore ile barışın ilk adımlarını atmış ve iki ülkenin lideri ilk defa temaslarda bulunarak samimi görüntüler vermişti.

GÜNEY KORE BİTTİ SIRA ABD’DE

Bu gelişmenin ardından ABD ile Kuzey Kore yarın ilk defa resmi olarak başkanlık seviyesinde görüşecek. Taraflar Singapur’a gelirken Trump, Shangri-La Hotel’de kalırken, Kim Jong-un, sadece 800 metre uzaklıktaki St. Regis Hotel’de kalacak. Bir dönem birbirini vurmak için binlerce kilometrenin hesabını yapan taraflar böylelikle ilk defa bu kadar yakınlaşmış oldu. Uluslararası basın 800 metrelik mesafede büyük güvenlik önlemlerinin alındığını aktardı.