Barzani güçlerinden skandal hamle | Son dakika haberleri

Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki bölücü terör örgütlerine karşı operasyon yapacağını açıklamasından sonra Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Suriyeli Peşmergelerin komutanlarından Bedel Bendi, güçlerinin kısa bir süre içerisinde Suriye'ye geçeceğini belirtti.

Bendi, Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, “(Suriyeli) Peşmergeler, bugün ya da yarın en kısa zamanda Rojava’ya (Suriye’nin kuzeyine) dönecek” dedi.

Söz konusu gücün IKBY’de eğitim aldığını ve Suriye’nin kuzeyini korumakla görevlendirildiklerini belirten Bendi, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’nin önceki gün yaklaşık 100 Peşmergenin Suriye’nin kuzeyine geçtiğine dair açıklamasına değinmedi.

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ABD TEMSİLCİSİ BELİRTMİŞTİ

Jeffrey, önceki gün yaklaşık 100 Peşmergenin Irak’tan Suriye’ye geçtiğini doğrulayarak, “Peşmergelerin, ABD ve SDG ismini kullanan YPG/PKK’nın bilgisi dahilinde sınırı geçtiğini” bildirmişti.

Suriye KDP üyesi Müslim Muhammed de dün basına yaptığı açıklamada, “Suriyeli Peşmergelerin komutanları ile PYD’liler, dün ABD’nin himayesinde Suriye’nin kuzeyinde gizli bir toplantı yaptı. Toplantıda Irak’taki Suriyeli Peşmergelerin Suriye’nin kuzeyine dönüş meselesi ele alındı” ifadesini kullanmıştı.

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ROJ PEŞMERGELERİ

Irak’ın Erbil ve Duhok kentindeki askeri kamplarda 2012 yılından bu yana eğitim görüp “Roj Peşmergeleri” olarak adlandırılan Suriyeli Peşmergelerin sayısının yaklaşık 8 bin civarında olduğu belirtiliyor. Suriyeli Peşmergeler, IKBY Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde yer alıyor.

Suriyeli Peşmergeler, o tarihten bu yana terör örgütü PYD/PKK engel olduğu için Suriye’ye dönemiyordu.

Suriye’deki PYD/PKK tarafından KDP’ye yakın olmaları gerekçe gösterilerek ülkelerine sokulmayan Suriyeli Peşmergeler, IŞİD saldırılarının başlamasıyla birlikte Musul vilayetiyle Irak-Suriye sınırı üzerindeki operasyonlarda yer almıştı.

Söz konusu Peşmergeler, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) bünyesindeki Suriye Kürt Ulusal Konseyinin (ENKS) silahlı gücü olarak da biliniyor. AA