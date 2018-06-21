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Başbakan Modi’den 50 bin kişiyle yoga

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Himalaya eteklerinde 50 bin kişiyle yoga yaptı.

android-time 15:23 21 Haziran 2018
Haberler Dünya
Başbakan Modi’den 50 bin kişiyle yoga
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Himalaya eteklerinde 50 bin kişiyle yoga yaptı.

4. Uluslararası Yoga Günü için Dehradun kasabasına gelen Modi, güneşin doğuşundan hemen sonra Himalaya eteğinde toplanan 50 bin kişiyle düzenlenen yoga etkinliğine katıldı.

Modi, burada yaptığı konuşmada, vatandaşlara miraslarıyla gurur duymaları çağrısında bulunarak “Yoga, tüm dünyada birçok yaşamı zenginleştiriyor” ifadesini kullandı.

Hindistan genelinde birçok şehirde de on binlerce kişi toplu yoga etkinliklerine katıldı

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