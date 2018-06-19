Başbakan Yıldırım “alternatifsiz değiliz” dedi, peki Türkiye’nin alternatifleri ne?

ABD Senatosu'nun silah satışını askıya almasının ardından akıllara geçtiğimiz haftalarda tansiyonu yükselten F-35'ler geldi... Senato'nun kararı sonrasında satışının askıya alınacağı F-35'ler hakkında Başbakan Yıldırım, "Alternatifsiz değiliz" dedi. Peki Türkiye'nin parasını vermesine rağmen teslim alamadığı F-35'lerin alternatifleri nedir?

ABD Senatosu, bugün Türkiye’ye silah satışını askıya alan tasarıyı onayladı. Tasarının Türkiye ile ilgili bölümünde ise “Ankara'nın Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri almasının iki ülke arasındaki tansiyonu yükselttiği” ve “Amerikalı rahip Andrew Brunson'ın salıverilmesi gerektiği” iddia edildi. Türkiye'nin Rusya'dan S-400 almasının ABD ile Türkiye arasındaki ortak silah sistemlerini geliştirmeyi olumsuz etkileyebileceği öne sürüldü ve bu adımın NATO'daki ortak çalışabilirliği etkileyebileceği savunulurken, ABD-Türkiye arasında yılan hikayesine dönen F-35’ler de gündemde.

ABD Senatosu’nun kararına Başbakan Binali Yıldırım bugün jet hızıyla sert bir yanıt vererek, “Alternatifsiz değiliz” ifadesini kullandı. Peki gerçekten F-35’lerin alternatifleri neler ve Türkiye hangi ülkelerden F-35’in muadilini satın alabilir?

Türkiye’nin ABD Senatosu’nun kararına karşılık alternatiflerini derledik:

Rusya’nın Su-57’si

ABD’nin F-35 projesinden dışladığı Türkiye’nin gidebileceği adreslerden biri Rusya. Rusya’nın F-35 muadili savaş uçağı ise Su-57. Rusya yapımı Su-57 ülkenin en yeni 5. nesil avcı uçağı. 12 uçaktan oluşacak ilk seri üretim grubunun 2019’da Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri’ne teslim edilmesi bekleniyor. Azami hızı 2600 km/saat olan araç yaklaşık 5.8 saat uçabiliyor.

Yakıt takviye depolarıyla 5.500 kilometre uçuş menzili olan Su-57’nin azami kalkış ağırlığı 35.480 kilogram. Takviyesiz süpersonik uçuş, kısa mesafeli kalkış ve iniş, radardan görünmezlik ve süper manevra kabiliyeti özelliklerine sahip olan araç 30mm’lik 9-A1-4071K uçak topu, ‘havadan havaya’ sınıfı füzeler ve KAB-500C güdümlü hava bombalarıyla donatılmış durumda. Su-57, hedeflerin türüne göre ‘havadan yüzeye’ füzeleriyle donatılabiliyor.

Fransa’nın Dassault Mirage 2000’i

Fransa menşeili Dassault markasının tek motorlu dördüncü nesil savaş uçağı, aynı serinin en yeni modeli. Birçok ülke tarafından kullanılan Mirage 2000’in uzunluğu 14.36 metre ve kanat açıklığı 9.13 metre. Boş ağırlığı 7500 kilogram olan Mirage 2000’de çifte DEFA 554 ve 30 mm revolver tipi uçak topu bulunuyor. Bunlar dakikada yaklaşık 1200-1800 arasında ateş edebiliyor.

Saatte 285 metre tırmanma hızına sahip olan Dassault Mirage 2000’in farklı versiyonları bulunuyor. Farklı görev be ülkeler için geliştirilen özel modellerden en yenisi ise Dassault Mirage 2000N/2000D. Dassault Mirage 2000N, olası bir nükleer saldırı için hazırlanan bir model ve Fransız hava kuvvetlerinin stratejik nükleer imha ekibinin temelini oluşturan bir uçak. Fransız yapımı Dassault Mirage 2000’i ve farklı modellerini bugüne kadar Mısır, Hindistan, Peru, Yunanistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Brezilya gibi ülkeler kullanıyor.

Çin’in J-20’si

F-35’lerden yaklaşık 5 yıl sonra 2011’de lanse edilen Çin’in J-20 savaş uçağı, ülkenin geliştirdiği en gelişmiş savaş uçağı olarak biliniyor. İki motorlu J-20’ler kısa mesafe iki füze ve bir uzun mesafe füzeyi depolayabiliyor. Böylelikle havadan operasyonların yanı sıra havada yaşanacak olası operasyonlara da müdahale edebiliyor. F-35’lere oranla daha uzun bir menzili ve yakıt kapasitesi olan J-20’si 12.88 metre kanat genişliğine sahip. 20.30 metre uzunluğundaki J-20, saatte 2750 kilometre hıza çıkabiliyor. Mach 2.8 maksimum hızına ulaşan J-20, kısa mesafe PL-8 ve PL-10’a ait.

Orta mesafeli PL-12 ve uzun mesafeli PL-21’e sahip olan Chengdu markası tarafından üretilen J-20’nin yaklaşık 30-50 milyon dolara mal olması bekleniyor.