Başbakan Yıldırım Reuters’a konuştu: Son başbakan olmaktan mutluluk duyarım

Türkiye, 24 Haziran erken seçimleri için nefesini tutarken, uluslararası medya da büyük bir ilgiyle seçim kampanyalarını takip ediyor. Reuters haber ajansı, Başbakan Binali Yıldırım ile bir röportaj yaptı. Yıldırım'ın, "Türkiye'nin son başbakanı olmaktan mutluluk duyarım" sözü başlıklarda yer aldı.

Başbakan Binali Yıldırım, Reuters haber ajansına konuştu. Seçimlerden sonra başbakanlık görevinin rafa kalkacağı Türkiye’de bu konuyla ilgili açıklamalarda bulunan 62 yaşındaki Yıldırım, “Bu unvanlar sadece belli bir zaman diliminde anlamlı. Ondan sonra sıradan bir insan oluyorsunuz ve hayat devam ediyor. Siz sadece kaderinizde olanları yaşarsınız” diyor. Reuters, Yıldırım’ın, “Türkiye’nin son başbakanı olmaktan mutluluk duyarım” ifadesini ise haberin başlığına taşıdı.

Reuters, Yıldırım’ın bu açıklamalarına “felsefi” yorumunu yaparken referandum sürecinde istediği sonucu aldıktan sonra Başbakan Yıldırım’ın huzura kavuştuğunu söylediğini aktardı. Yıldırım seçimin sonucu ne olursa olsun Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yakın olacağını söylerken, “Unvanlarımız ne olursa olsun birlikte çalışmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.