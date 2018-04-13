Başbakan Yıldırım’dan sosyal medya uyarısı

Başbakan Binali Yıldırım, ABD ile Rusya'nın Suriye konusunda yaptığı açıklamaları yorumladı. Yıldırım, "ABD ve Rusya arasında sosyal medya üzerinden bir atışmadır gidiyor. İşleri daha da karmaşık hale getirecek girişimlerden uzak durulmasını tavsiye ediyoruz" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, son dönemde tansiyonun yükseldiği Suriye hakkında açıklamalarda bulundu. Yıldırım, Amerika ile Rusya’nın Suriye konusunda yaptığı açıklamalara ilişkin bir soru üzerine, “Amerika ile Rusya arasında sosyal medya üzerinden bir atışmadır gidiyor. Bölge zaten uzun yıllardan beri iç savaştan, göçlerden büyük bir bedel ödedi. İşleri daha da karmaşık hale getirecek girişimlerden özellikle uzak durulmasını dostlarımıza tavsiye ediyoruz” açıklamasını yaptı.

Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştüğünü aktarırken, “Kimyasal silah kullanımı masum insanları, çocukları katletmenin asla affedebilecek bir tarafı yoktur. Bu bir alçaktır şiddetle, nefretle kınıyoruz. Mutlaka bunu yapanlar bedelini ödemelidir” dedi.