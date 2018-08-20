Başbakan’dan herkesi şaşırtan adım… Zaten iyi maaş alıyorlar dedi ve…

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, milletvekili maaşlarına 12 ay boyunca zam yapılmayacağını açıkladı. Ardern, milletvekilleri için, "Zaten iyi maaş alıyorlar" dedi.

Yeni Zelanda’da milletvekilleri maaşlarına gelecek ay yüzde 3 zam alacaktı. Ancak Başbakan Ardern, bu zammı engelleyecek bir yasa tasarısını gündeme getireceğini söyledi.

Ardern, “Zaten yüksek gelir grubunda olduğumuz için, hükümet olarak yapmaya çalıştığımız şey, üst gelir grubundakilerle, alt gelir grubundaki Yeni Zelandalılar arasındaki farkı kapatmak” dedi ve ekledi:

“Aslında bu büyük bir tasarruf sağlamayacak ama hükümetimizin değerleri, savunduğumuz şeyler ve ekonominin herkesin işine yaradığından emin olmak adına güçlü bir mesaj veriyor.”

Yüzde 3’lük zam Ardern’in yıllık 427 bin Yeni Zelanda Doları (1 milyon 722 bin TL) olan maaşına 14 bin 131 Yeni Zelanda Doları (57 bin lira) zam yapılması anlamına geliyordu.

Uluslararası Danışmanlık Grubu IG’ye göre Jacinda Ardern, OECD üyesi 32 ülke içinde en fazla maaş alan beşinci lider.